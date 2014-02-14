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إغلاق المطارات وإجلاء الالآف بعد ثوران بركان في إندونيسيا

14/2/2014

ذكر مسؤول إندونيسي أنه تم إغلاق ثلاثةمطارات دولية في جزيرة جاوة الرئيسية، كما جرى إجلاء عشرات الالآف من  السكان  الجمعة بعد ثوران بركاني.

وقال بامبانج إيرفان،المتحدث باسم وزارة النقل،إن الرماد البركاني أدى  إلى انخفاض مدى الرؤية في مدن يوجياكارتا وسورابايا وسولو بعد ثوران  بركان "ماونت كلود"  في جاوة الشرقية في وقت متأخر الخميس. 
وأضاف إيرفان: "يغطي الرماد البركاني المطارات وهذا أمر خطير للغاية  بالنسبة للرحلات". 
ورفعت الحكومة حالة التأهب من البركان إلى أعلى مستوى.
وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إنه  يتم إجلاء نحو 200 ألف ساكن يعيشون في منطقة الحظر.
وأضاف: "تتواصل الثورات البركانية رغم أنها أصغر".
وفر آلاف القرويين الذين يعيشون بالقرب من البركان من منازلهم بعد وقت  قصير من اندلاع الثورة البركانية.
وقال نوجروهو إنه من المستبعد اندلاع ثورة بركانية كبيرة أخرى بالرغم من أن هناك نحو 130 بركانا نشطا في أنحاء الارخبيل الاندونيسي.
وفي إقليم "نورث سوماترا"، قتل 17 شخصاً في وقت سابق الشهر الجاري في أعقاب  ثورة بركان " جبل سينابونج".
 
هذا و قد لقي شخصان مصرعهما الجمعة بعد انهيار منزلهما  تحت الرماد البركاني الذي تساقط من "مونت كيلود" في جزيرة جاوا الشرقية، حسبما أفاد مسئولون إندونيسيون.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن ثورة البركان جاءت عقب  أقل من ساعة من إعلان
السلطات الإندونيسية رفع حالة التأهب القصوى، ما أدى إلى إجلاء ما يزيد على 200 ألف شخص من منازلهم.
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