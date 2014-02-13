البث الحي
منوعات

هجوم مسلحون على السجن المركزي بصنعاء

13/2/2014

سُمع إطلاق نار ودوي انفجارات في محيط السجن المركزي في منطقة الحصبة شمال العاصمة اليمنية، مساء الخميس، في هجوم كان يستهدف اقتحام السجن، وسارعت قوات الأمن لتطويق المكان.

وقال مراسل الجزيرة في صنعاء نقلا عن مصادر أمنية قولها إن هناك إصابات في صفوف عدد من الجنود، مشيرا إلى أن هذه العملية كانت محاولة لتهريب سجناء.

وأوضح مراسل الجزيرة أن القائمين بالعملية قاموا بتفجير لم يعرف مصدره بعد، وقد أسفر هذا التفجير عن إحداث فجوة بمترين قبل أن تتم محاصرة المكان بالكامل من عناصر الجيش، ونقل عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا مسلحين في المنطقة.

فيما نقل عن شهود عيان تأكيدهم أن الهجوم أسفر عن حرائق ببعض أسوار السجن، وأن الاشتباكات ما زالت متواصلة.

وذكر موفد الجزيرة إلى  صنعاء حسن الشوبكي أن الانفجارات التي دوت في محيط السجن كانت قوية وهزت المنطقة بأكملها، مشيرا  إلى أن هذه المنطقة حيويةٌ ويوجد فيها عدد من المقرات الرسمية من ذلك مقر وزارة الداخلية والمواصلات والكهرباء.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة وفاء لرعاية جرحى الثورة إن هذا الانفجار يأتي في سياق محاولات لفت الأنظار عن بناء الدولة وتنفيذ مقررات وثيقة الحوار الوطني.

على صعيد آخر، نقل مراسل الجزيرة في صنعاء عن مصدر أمني يمني أن مواطنا بريطانيا يعمل مدرسا في أحد معاهد تعليم اللغة الإنجليزية في العاصمة اليمنية قد اختطف من أمام مقر عمله في ظروف غامضة.

وتعد هذه ثالث عملية اختطاف خلال هذا الشهر إذ أقدم مسلحون من محافظة مأرب على اختطاف بريطاني وألماني قبل أسبوع تقريبا اشترطوا الإفراج عن سجناء من أهاليهم مقابل الإفراج عن المختطفيْن. ولا يزال مواطن جنوب أفريقي مختطفا لدى مسلحين في تعز اشترطوا فدية للإفراج عنه.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أسلحة أمريكية للمغرب بمليار دولار والعثماني يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن والقدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)