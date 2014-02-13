محافظ حمص: أجلينا 1200 شخصا من حمص القديمة

أعلن محافظ حمص طلال البرازي أن مجموع مَن تم إجلاؤهم من حمص القديمة المحاصرة بلغ نحو 1200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال البرازي إن عمليات الإغاثة والإجلاء استؤنفت اليوم بعد أن توقفت مساء الثلاثاء، لأسباب لوجستية وفنية، لافتاً إلى أن ما مجموعه 1200 شخصاً تم إجلاؤهم حتى الآن من حمص القديمة، أغلبهم نساء وأطفال ومسنون.

وأضاف نحن الآن بانتظار خروج دفعة جديدة تتكون من حوالي 100 من المحاصرين، تم إعطاؤهم مساعدات غذائية وطبية وتم تلقيح الأطفال، ثم تركوا ليذهبوا حيث يشاؤون.

وأشار البرازي إلى أن عشرات الشباب ممن لا تنطبق عليهم شروط الإجلاء من حيث السن، تم احتجازهم للتحقيق معهم، والتأكد من أنهم لم يتورّطوا بحمل السلاح.

وتجري منذ يوم الجمعة الفائت عملية إجلاء المواطنين وإدخال المساعدات الغذائية إلى مدينة حمص القديمة بموجب اتفاق بين السلطات ومقاتلي المعارضة السورية بإشراف الأمم المتحدة.