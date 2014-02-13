قرض أوروبي لتونس بقيمة 300 مليون يورو لدعم الإصلاحات

صادق البرلمان الأوروبي الخميس على منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون يورو سيخصص لدعم إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني.

وأفاد مفدي مسدي المتحدث باسم المجلس الوطني التأسيسي ، في تصريحات إذاعية بأن البرلمان الأوروبي صادق اليوم على اتفاق لمنح تونس قرض متوسط المدى بقيمة 300 مليون يورو بشروط ميسرة.

وأوضح أن القرض سيكون موجه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا القرار على هامش زيارة رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر الى بروكسل.

وأوضح مسدي أن رئيس الوزراء البلجيكي تعهد اثر الطلب الذي تقدم به بن جعفر بإعادة جدولة ديون تونس في شكل استثمارات إسوة بما اقدمت عليه ألمانيا منذ أشهر.