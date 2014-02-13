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قتلى وجرحى في تفجيرات جديدة بالعراق

13/2/2014
 

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم بأن 11 شخصا سقطوا  بين قتيل وجريح، فيما اندلع حريق كبير إثر انفجار عبوتين ناسفتين في السوق العربي  للملابس" الشورجة" وسط العاصمة بغداد .

وقال المصدر إن عبوتين ناسفتين وضعهما مجهولون في السوق العربي للملابس " الشورجة " وسط بغداد انفجرتا اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين  بجروح متفاوتة في حصيلة أولية، كما أسفر الانفجار عن اندلاع حريق كبير في مبنى القادسية التجاري في السوق.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن القوات الأمنية  سارعت إلى موقع الحادث  وطوقته ، فيما هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والأخر أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

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