هجوم على قناة تلفزيونية خاصة في ليبيا

تعرض مقر قناة "العاصمة" التلفزيونية الليبية الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، لهجوم صاروخي مساء أمس الثلاثاء, اضطرت القناة على إثره لبث برامج مسجلة.
وأوضح مصدر في القناة بأن المبنى استهدف بثلاث قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي"، وأن أعمدة الدخان شوهدت متصاعدة. وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى بجروح.
وقد سبق لقناة "العاصمة" المعروفة بتوجهات مناهضة للإسلاميين وقريبة من الليبراليين، قد سبق لها أن تعرضت لاعتداء في آذار/مارس 2013، حيث اقتحم مسلحون مبناها وحطموا محتوياته، واختطفوا مالكها، وعددا من مذيعيهالعدة ساعات.
ويتهم الإسلاميون قناة "العاصمة" بالتحريض على التظاهر ضد المؤتمر الوطني العام (البرلمان)؛ بعد قراره المثير للجدل تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من شباط/فبراير الجاري.