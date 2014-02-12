البث الحي
منوعات

هجوم على قناة تلفزيونية خاصة في ليبيا

12/2/2014

 
تعرض مقر قناة "العاصمة" التلفزيونية الليبية الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، لهجوم صاروخي مساء أمس الثلاثاء, اضطرت القناة على إثره لبث برامج مسجلة.
 
وأوضح مصدر في القناة بأن المبنى استهدف بثلاث قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي"، وأن أعمدة الدخان شوهدت متصاعدة. وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى بجروح.
 
وقد سبق لقناة "العاصمة" المعروفة بتوجهات مناهضة للإسلاميين وقريبة من الليبراليين، قد سبق لها أن تعرضت لاعتداء في آذار/مارس 2013، حيث اقتحم مسلحون مبناها وحطموا محتوياته، واختطفوا مالكها، وعددا من مذيعيهالعدة ساعات.
 
ويتهم الإسلاميون قناة "العاصمة" بالتحريض على التظاهر ضد المؤتمر الوطني العام (البرلمان)؛ بعد قراره المثير للجدل تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من شباط/فبراير الجاري.
المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

أسلحة أمريكية للمغرب بمليار دولار والعثماني يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن والقدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)