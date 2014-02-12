هجوم على قناة تلفزيونية خاصة في ليبيا

تعرض مقر قناة "العاصمة" التلفزيونية الليبية الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، لهجوم صاروخي مساء أمس الثلاثاء, اضطرت القناة على إثره ل بث ب رامج مسجلة .

و أوضح مصدر في القناة ب أ ن ال مبنى استهدف بثلاث قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي"، وأن أعمدة الدخان شوهدت متصاعدة . وأضاف ال مصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى بجروح.

و قد سبق لقناة "العاصمة" ال معروفة ب توجهات مناهض ة للإسلاميين وقر يبة م ن الليبراليين، قد سبق لها أن تعرضت لاعتداء في آذار/مارس 2013، حيث اقتحم مسلحون مبناها وحطموا محتوياته، و اختطفوا مالكها، وعددا من مذيعي ها لعدة ساعات.