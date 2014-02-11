البث الحي
منوعات

مسلحون يقتلون 16 جنديا عراقيا في هجوم ليلي

11/2/2014
 

قالت مصادر أمنية وطبية إن مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة هاجموا ليلا نقاط حراسة تابعة للجيش العراقي تقوم بحماية خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط في شمال البلاد،  مما أدى إلى مقتل 16 جنديا على الأقل بإطلاق الرصاص عليهم ونحرهم.

ووقع الهجوم  جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى التي يمر عبرها جزء كبير من أنبوب يمتد من حقول النفط في كركوك إلى تركيا المجاورة.

وقال مصدر أمني "شن عشرات المسلحين يستخدمون شاحنات صغيرة هجمات منسقة على جنود من القوات الخاصة في الجيش تقوم بحماية أنبوب للنفط".

وأضاف أن سيارة تابعة للجيش فقدت أثناء الهجوم وتابع قائلا "أخذ الجنود بغتة ولهذا وقع هذا العدد الكبير من القتلى".

وأدت المشكلات الفنية وسوء الصيانة والتدهور الحالي للوضع الأمني إلى تأخير خطط العراق الطموحة لزيادة إنتاجه النفطي.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

أسلحة أمريكية للمغرب بمليار دولار والعثماني يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن والقدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)