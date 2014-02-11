مسلحون يقتلون 16 جنديا عراقيا في هجوم ليلي

قالت مصادر أمنية وطبية إن مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة هاجموا ليلا نقاط حراسة تابعة للجيش العراقي تقوم بحماية خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط في شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل 16 جنديا على الأقل بإطلاق الرصاص عليهم ونحرهم.

ووقع الهجوم جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى التي يمر عبرها جزء كبير من أنبوب يمتد من حقول النفط في كركوك إلى تركيا المجاورة.

وقال مصدر أمني "شن عشرات المسلحين يستخدمون شاحنات صغيرة هجمات منسقة على جنود من القوات الخاصة في الجيش تقوم بحماية أنبوب للنفط".

وأضاف أن سيارة تابعة للجيش فقدت أثناء الهجوم وتابع قائلا "أخذ الجنود بغتة ولهذا وقع هذا العدد الكبير من القتلى".

وأدت المشكلات الفنية وسوء الصيانة والتدهور الحالي للوضع الأمني إلى تأخير خطط العراق الطموحة لزيادة إنتاجه النفطي.