مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" تحت حراسة شرطة الاحتلال

قال أحد حراس المسجد الأقصى، إن نحو 50 مستوطنا ووزير الإسكان الإسرائيلي أورى أريئيل، وعدد من الحاخامات بتقدمهم المتطرف يهودا جليك وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت حراسة من عناصر من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية ، اقتحموا، صباح الثلاثاء، ساحات المسجد من جهة باب المغاربة، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت فتى مقدسياً وطالبة من داخل المسجد

وأوضح الحارس أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفتى يبلغ من العمر 14 عاماً، قبل أن تقوم باعتقال الطالبة في مصاطب العلم سميرة ادريس, ونقلتهما إلى أحد مراكز التحقيق بمدينة القدس أضاف الحارس أن المستوطنين طافوا في ساحات المسجد وتجولوا في أنحاء متفرقة



فى الوقت نفسه، انتشر عشرات الطلاب والطالبات من مدارس القدس ومن رواد المسجد الأقصى من المصلين وطلبة لقات العلم فى معظم ساحات ومرافق المسجد، وحاولت الشرطة الإسرائيلية اعتراض بعض الطلبة الأطفال الذين يلهون بكراتهم فى باحات المسجد، فيما واصلت الشرطة فرض إجراءاتها المشددة على دخول الشبان والشابات، خاصة من طلبة حلقات العلم، للمسجد الأقصى واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم على البوابات الرئيسية إلى حين خروجهم من المسجد.