قتلى في حادث تحطم طائرة عسكرية شرق الجزائر

لقي نحو مائة شخص مصرعهم إثر تحطم طائرة عسكرية بشرق الجزائر، ووفقا للمعلومات الأولية فإن الحادث وقع في ظل ظروف مناخية صعبة بفعل تساقط للثلوج في المنطقة وهبوب رياح قوية.

وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية إن 99 شخصا على الأقل قتلوا في حادث تحطم الطائرة عسكرية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر ذاته أن الطائرة كانت تنقل نحو مئة شخص من بينهم أربعة من طاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من الجلفة جنوب البلاد نحو ولاية قسنطينة بشرقها.

وحسب مواقع إخبارية جزائرية فإن الطائرة من نوع "هيركول سي 130" تحطمت في منطقة جبلية قرب ولاية أم البواقي بشرقي البلاد وكان على متنها ركاب غالبيتهم من عائلات العسكريين.

وأعلنت السلطات مخططا للطوارئ وباشرت حملة للبحث والإنقاذ سعيا للعثور على ناجين.