عشرات القتلى والجرحى في قصف بالبراميل المتفجرة على حلب

قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب آخرون في قصف بالبراميل المتفجرة على عدد من أحياء حلب الشرقية ودرعا وسط تواصل الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في ريف درعا.

كما قالت شبكة سوريا مباشر إن عشرات القتلى والجرحى، سقطوا إثر سقوط براميل متفجرة على عدة أحياء بحلب منها بالخصوص حي الصاخور وحي مساكن هنانو.

وفي درعا، قالت شبكة شام إن عددا من القتلى والجرحى، سقطوا جراء إلقاء الطيران المروحي البراميل المتفجرة على أحياء درعا البلد.

في الأثناء استهدفت قوات النظام السوري بالمدفعية الثقيلة بلدات بريف المحافظة ذاتها، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في الحي الغربي لمدينة بصرى الشام بريف درعا.

كما ذكرت شبكة شام أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة حي جوبر في دمشق. وفي ريف العاصمة، قال ناشطون إن الطيران المروحي ألقى ستة براميل متفجرة خلال ساعة واحدة على بلدة خان الشيح بريف دمشق.

في غضون ذلك تعرضت القنيطرة إلى قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية استهدف بلدات عين التينة وعين العبد وعين زيوان وسويسة بريف القنيطرة الجنوبي وسط اشتباكات عنيفة على محاور عدة في المنطقة.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 94 شخصا في سوريا أمس، قضى معظمهم في حلب ودمشق وريفها ودرعا وإدلب وحمص. وأشارت الشبكة إلى أن بين الضحايا 12 طفلا وست سيدات وأربعة أشخاص قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى 11 قتيلا من عناصر الجيش الحر.