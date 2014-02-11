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جوبا تنفى تقارير صحفية حول توجيه ضربة للخرطوم

11/2/2014

نفى وزير الدفاع بدولة جنوب السودان الجنرال كوال ميانق، ما نشرته صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية، حول استعداد جوبا لتوجيه ضربة عسكرية ضد الخرطوم، على خلفية زعمها شن السودان لغارات جوية على مناطق داخل أراضيها، ودعمها لقوات المتمرد رياك مشار.

واتهم وزير دفاع جوبا، فى تصريح عبر الهاتف لصحيفة" التغيير" الصادرة بالخرطوم، الثلاثاء، الصحيفة الأمريكية بالتخطيط لإيقاع فتنة بين السودانيين ، معتبرا ما ورد بالصحيفة الأمريكية حديثا كاذبا وخياليا ويجافى الحقيقة، وقال "إن العلاقات متطورة بين البلدين وعلى مستوى قيادتيهما".

وأضاف أن الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت على اتصال مباشر ودائم، وتابع أن العلاقات لا يشوبها ما يعكر صفوها"، كما برهن وزير الدفاع الجنوبي على حميمية العلاقات بقوله إن زيارة البشير الأخيرة لجوبا تشير إلى عمق العلاقات.

وبرأ ميانق، حكومة الخرطوم من أي علاقة لها مع قائد المتمردين رياك مشار، لافتا إلى أن التنسيق بين الجارتين يحتم الالتزام بالاتفاقات المبرمة في أديس أبابا بين رئيسي البلدين

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