الإبراهيمي: بداية شاقة بلا تقدم للمفاوضات المباشرة

الإبراهيمي: المفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين كانت "شاقة"

أعلن الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اليوم الثلاثاء أن بداية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 بين النظام والمعارضة السوريين كانت "شاقة" ولم تحقق تقدما، فيما قاطعت روسيا والصين مفاوضات بشأن مشروع قرار أممي لتسهيل توصيل المساعدات في سوريا.

في جنيف قال الأخضر الابراهيمي في مؤتمر صحفي عقب جلسة مفاوضات مباشرة بحضوره بين الوفدين السوريين المفاوضين "ليس لدي الكثير لاقوله باستثناء أن بداية هذا الأسبوع كانت شاقة، نحن لا نحقق تقدما يذكر، سنقوم بما في وسعنا لمحاولة الإقلاع بهذا المسار".

وأكد الإبراهيمي "نحن بحاجة إلى تعاون الطرفين هنا إضافة إلى دعم كبير من الخارج"، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن خلال الاسابيع القليلة المقبلة".

وكانت مفاوضات مباشرة للمرة الأولى قد بدأت اليوم الثلاثاء في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة السورية في جلسة مشتركة بحضور المبعوث العربي والأممي، وشكل وفد المعارضة "غرفة عسكرية استشارية" بمشاركة قادة في الجيش الحر.

وبينما اعتبر مصدر قريب من الوفد الحكومي قبل بدء الاجتماع صباح اليوم أن "الأجواء سلبية"، حذر وفد المعارضة من أنه لن يشارك في جلسة ثالثة في حال عدم إحراز أي تقدم.

وقال المتحدث باسم وفد المعارضة لؤي صافي إن وفد المعارضة قدم أثناء جلسة التفاوض ورقة أكد فيها العلاقة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والنظام، مشيرا إلى أنهما يكملان بعضهما بعضا.

وأضاف صافي أن وفد النظام رفض مقترحا من المعارضة بعقد جلسات أخرى، لكن وفد المعارضة طلب من الإبراهيمي أن يجتمع معه حتى لو لم يأتِ وفد النظام.

وفي وقت سابق كان صافي أكد أنه "إذا لم يكن ثمة تقدم على الإطلاق أعتقد أنه سيكون مضيعة للوقت التفكير في جولة ثالثة"، وأشار إلى أن وفد المعارضة طرح هذا الموضوع مع الإبراهيمي أثناء اجتماعه به صباح أمس الاثنين.

غير أن صافي شدد على مواصلة المعارضة التفاوض طالما هناك ثمة أمل بالتوصل إلى نقاط إيجابية، وقال "لن نتهرب، لن نستسلم"، مضيفا أنه في حال عدم حصول تقدم "لا يمكن أن ندعي أننا نقوم بشيء ما".

في المقابل، أكد وفد النظام أنه سيواصل التفاوض تاركا مسؤولية أي انسحاب للمعارضة. وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية إن "حكومة الجمهورية العربية ووفد الجمهورية العربية السوري لن يتراجعا قيد أنملة عن أولوية مناقشة موضوع "مكافحة الإرهاب".