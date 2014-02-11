إسرائيل تستهدف موقعين في قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارتين جويتين على مواقع في قطاع غزة، من دون أن تسفرا عن وقوع إصابات. وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال شن الغارتين، وقال إنهما جاءتا ردا على إطلاق صاروخ من غزة نحو جنوب إسرائيل مساء الاثنين، لم يسفر عن إصابات. وبحسب المتحدث فقد استهدفت الغارتان منصة لإطلاق الصواريخ تحت الأرض وكذلك "موقعا إرهابيا"، وأكد أنه تم إصابة الهدفين بدقة.

وأفاد شهود عيان أن الطيران الإسرائيلي أطلق أربعة صواريخ على موقع للتدريب تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يقع قرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط غرب القطاع. وخلف القصف حفرا كبيرة ولكن من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت الغارة الثانية منطقة غير مأهولة في شمال القطاع قرب بيت لاهيا حيث أطلقت طائرة حربية صاروخا واحدا على الأقل من دون أن يصاب أحد.

وكانت مصادر أمنية وشهود عيان أكدوا أن القوى الأمنية والفصائل في قطاع غزة أخلت منذ أيام هذه المواقع وأبقت على تواجد محدود في محيطها، تحسبا لغارات جوية إسرائيلية بعدما تكثف تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع في الأيام الأخيرة. فيما شن طيران الإحتلال الأحد الماضي غارة جوية على قطاع غزة أسفرت عن إصابة ناشط فلسطيني بجروح خطرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون في وقت سابق إن إسرائيل تحمل حركة حماس "مسؤولية ما حدث في قطاع غزة، وإن كانت لا تعرف كيف تفرض سيطرتها على القطاع سنفعل ذلك لها بأي ثمن".

وتقول إسرائيل إنه منذ بداية عام 2014، أطلق 33 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ويثير تكثيف الغارات الإسرائيلية وعمليات إطلاق الصواريخ والحوادث الحدودية في الأسابيع الأخيرة تخوفات من إمكانية حصول مواجهة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.