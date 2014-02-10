عنان : المجلس العسكري لم يسلم مصر للإخوان

قال رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامى عنان إن المجلس العسكري السابق لم يقم بتسليم مصر للإخوان، وإنما جاء تسليم السلطة عن طريق ديمقراطي أراده الشعب، واعرب عن اعتقاده بأن المجلس تعرض لمؤامرة من قوى سياسية خططت لتنفيذ أجندة خاصة بها.

الفريق سامي عنان

وتابع في حوار له بصحيفة " الشرق الأوسط "اللندنية :" أن الإخوان استمروا في شحن الشارع ضد المجلس العسكري، وهناك من كان ينفذ أجندات خاصة لكسر الجيش المصري ، وفقا له.

واوضح ان الحديث عن تسليم الجيش مصر لـ"الإخوان" "قول مغلوط" مشيرًا إلى أنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في أي شيء، على حد قوله.

وأضاف عنان: "هناك من تحالف مع حزب الحرية والعدالة، وكثير من القوى السياسية والأحزاب انضمت إلى قوائم الإخوان في الانتخابات، وبعد ذلك شنوا هجوما على المجلس العسكري آنذاك، وبالتالي فإن من يقول إن المجلس العسكري سلم البلاد للإخوان يردد قولا باطلا .

وتابع: "لنتذكر أنه عندما قامت الثورة، فقد أعلن المجلس انحيازه التام للشعب، وكان هذا داعما أساسيا للثورة، ثم برز شعار "الجيش والشعب إيد واحدة"، والتحم الجميع معا نحو هدف واحد لتنفيذ أهداف الثورة وبرنامجها واستمر هذا الشعار لفترة".