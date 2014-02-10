اليمن يعلن رسمياً أنه دولة اتحادية من 6 أقاليم

أُعلن الاثنين رسميا بأن اليمن سيكون دولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم . وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ)، " تم اليوم الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم في الاجتماع الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي مع لجنة تحديد الاقاليم .

وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار. ولفتت الوكالة إلى أنه تم التوافق و بأعلى درجة من التوافق والتقارب و اعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة .

وحددت اللجنة الأقاليم على الشكل التالي: الأول المهرة حضرموت شبوة سقطرى، ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، والإقليم الثاني الجوف مأرب البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، والإقليم الثالث عدن أبين لحج الضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، والإقليم الرابع تعز إب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، والإقليم الخامس صعده صنعاء عمران ذمار ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء، والإقليم السادس الحديدة ريمة المحويت حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة . وقالت الوكالة إن توزيع الأقاليم جرى التصويت عليه من قبل لجنة الأقاليم برفع الأيدي بأغلبية ساحقة.

ويأتي الإعلان عن تقسم اليمن إلى ستة اقاليم وسط معارضة شديدة من قبل الحراك الجنوبي الذي ينادي باستعادة دولة الجنوب قبل توحدها مع الشمال في مايو/ أيار 1990 .

كما يأتي الاعلان عن هذه الخطوة في ظل معارضة شعبية دعت الى تنظيم تظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء احتفاء بمرور 3 اعوام على اسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح .