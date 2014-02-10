البث الحي
منوعات

الاتحاد الأوروبي يهدد بإعادة تقييم العلاقة مع سويسرا

10/2/2014
قال الاتحاد الأوروبي إنه سوف يعيد تقييم علاقاته مع سويسرا بعد تأييد السويسريين مقترحات بفرض نظام حصص صارم لتقييد هجرة مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " اليوم عن الاتحاد قوله ، إن موقفه من نتائج الاستفتاء سوف يعتمد على كيفية ترجمة الحكومة السويسرية للتصويت إلى قانون.
من جانبها أوضحت المفوضية الأوروبية إنها ستبحث تأثير ذلك على علاقتها مع سويسرا مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة التي حثت المواطنين على التصويت بالرفض.
وكان الناخبون السويسريون قد صوتوا بفارق ضئيل تأييدا لمقترحات تقضي بإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا، حيث أوضحت النتائج أن 50،3 في المئة من السويسريين أيدوها، ومن شأن القرار الأوروبي تهديد قدرة سويسرا على التعامل مع منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
 
 
المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

أسلحة أمريكية للمغرب بمليار دولار والعثماني يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن والقدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)