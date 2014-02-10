الاتحاد الأوروبي يهدد بإعادة تقييم العلاقة مع سويسرا

قال الاتحاد الأوروبي إنه سوف يعيد تقييم علاقاته مع سويسرا بعد تأييد السويسريين مقترحات بفرض نظام حصص صارم لتقييد هجرة مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطا … نية " بي بي سي " اليوم عن الاتحاد قوله ، إن موقفه من نتائج الاستفتاء سوف يعتمد على كيفية ترجمة الحكومة السويسرية للتصويت إلى قانون.

من جانبها أوضحت المفوضية الأوروبية إنها ستبحث تأثير ذلك على علاقتها مع سويسرا مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة التي حثت المواطنين على التصويت بالرفض.

وكان الناخبون السويسريون قد صوتوا بفارق ضئيل تأييدا لمقترحات تقضي بإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا، حيث أوضحت النتائج أن 50،3 في المئة من السويسريين أيدوها، ومن شأن القرار الأوروبي تهديد قدرة سويسرا على التعامل مع منطقة العملة الأوروبية الموحدة.