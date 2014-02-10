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اتفاق الحوثيين وقبائل أرحب على وقف القتال قرب مطار صنعاء

10/2/2014

قالت مصادر رسمية وقبلية أن المتمردين الحوثيين ورجال القبائل السنة اتفقوا الأحد على وقف إطلاق النار في منطقة أرحب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء بعد اشتباكات استمرت لأسابيع قتل فيها العشرات من الجانبين.

وقالت مصادر قبلية لرويترز أ الهدنة التي تمت بوساطة رئيس بلدية العاصمة صنعاء عبد القادر هلال تنص على انسحاب مقاتلي الجانبين من المنطقة المتاخمة للعاصمة التي تبعد أقل من 20 كيلومتراًعن محيط مطار صنعاء الدولي والسماح بنشر الجيش.

ويمثل القتال أد التحديات التي تواجه اليمن حليف الولايات المتحدة مع سعي السلطات جاهدة لبسط سيطرتها في مواجهة صراعات داخلية وضعف الحكم وانتشار الفقر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن طرفي النزاع في منطقة أرحب وقعا الاحد اتفاق صلح يتضمن تسعة بنود تقضي بالوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار فور توقيع الطرفين على هذا الاتفاق بمراقبة واشراف اللجنة الرئاسية ورفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في أرحب وانهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الطرفين تحت أي ذريعة واستبدالها بنقاط ارتكاز للجيش وألزم الاتفاق المجموعات المسلحة التي ساندت الطرفين من خارج المنطقة أثناء القتال بالتعاون على إحلال السلام من خلال إنهاء الوجود المسلح في منطقة أرحب والانسحاب إلى مناطقها على أن يفتح الطرفان صفحة جديدة من الإخاء والتسامح والقبول بالآخر وحل أي إشكالات مستقبلية عبر الحوار.

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