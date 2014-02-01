جرحى في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين بتايلاند

سقط ثلاثة جرحى على الأقل في اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها بالرصاص, في العاصمة التايلاندية بانكوك عشية انتخابات مرتقبة يوم غد الأحد.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن اشتباكات اندلعت عند تقاطع لاك سي في تايلاند بين متظاهرين معارضين وآخرين موالين لحكومة ينغلوك شيناواترا، تم خلالها تبادل لإطلاق النيران كما سمع دوّي أصوات قنبلتين في المكان. ما ادى إلى سقوط ثلاثة جرحى.

وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا، منذ 3 أشهر، تظاهرات حاشدة تطالب بتنحيها، ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006.

ويرفض المتظاهرون إجراء الانتخابات المبكرة التي سعت إليها شيناواترا من أجل احتواء غضب الشارع، ولكن المعترضين يرفضون الانتخابات ويطالبون بإصلاحات سياسية أولاً و هددوا بعرقلة الانتخابات.