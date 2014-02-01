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تأجيل محاكمة مرسي في قضية الاتحادية إلى الثلاثاء

1/2/2014

أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية الاتحادية إلى الثلاثاء المقبل. وكان مرسي قد مثل وعدد من قياديي الإخوان المسلمين للمحاكمة في جلستها الثالثة السبت. وقالت شبكة رصد الإخبارية إنه رغم حضور الدكتور محمد  سليم العوا عن مرسي ودفعه بعدم اختصاص المحكمة، فقد قام القاضي بفض الأحراز .

ويواجه مرسي وآخرون اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة في ديسمبر 2012. وقد طعنت هيئة الدفاع في الأحراز وشككت في أعدادها، وتناقضها مع الوارد في أمر الإحالة. وأضافت أن المتهمين أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة في إشارة إلى رفضهم الاعتراف بها.

من جانبه طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي من رئيس المحكمة إزالة القفص الزجاجي كونه يحول بين المتهمين ورئيس المحكمة، وهو ما يعتبر بطلانا في الإجراءات.

وطلب الدماطي من رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري ضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور الخاص بمناشدة رئيس محكمة الاستئناف إنشاء تسع دوائر جديدة لمحاكمة الإرهاب، مما يعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية.

وكان آخر ظهور لمرسي الذي أطاح به انقلاب قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي قبل أربعة أيام في محاكمته بقضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا بقضية "وداي النطرون"، حيث ظل متمسكا بأنه "الرئيس الشرعي للبلاد".

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