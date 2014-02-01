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انفجار سيارة مفخخة بمدينة الهرمل شرق لبنان

1/2/2014

انفجرت سيارة مفخخة، مساء السبت، بمدينة الهرمل في منطقة البقاع شرق لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن انفجاراً وقع قرب مدرسة المبرات الكائنة في الشارع الرئيسي لمدخل مدينة الهرمل. وأفادت معلومات صحفية أن الانفجار وقع عند محطة الأيتام للمحروقات في المدينة وأدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى إضافة إلى أضرار مادية واحتراق عدد من السيارات.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل، أن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بمدينة الهرمل شرق البلاد مساء السبت، بلغ 4 قتلى. وقال شربل في تصريح صحافي، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية، مشيراً إلى سقوط 4 قتلى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن انفجاراً وقع قرب مدرسة المبرات الكائنة في الشارع الرئيسي لمدخل مدينة الهرمل.

من جهة ثانية أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الانفجار ووصفه "بـالإرهابي"  وقال "مرة جديدة تستهدف أيادي الغدر منطقة لبنانية وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء، ولا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نجدد المناشدة للجميع للتوحد حماية لوطننا وصونا لأهلنا". يذكر أن هذا الانفجار هو الثاني الذي يضرب مدينة الهرمل في أقل من شهر. 

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