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المعلم : واهم من يعتقد أنه سيحد من صلاحيات الرئيس

1/2/2014

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه " واهم " من يعتقد أن أي هيئة حكم انتقالي ستحد من صلاحيات الرئيس بشار الأسد. وقال المعلم في حديث للصحافيين على متن الطائرة التي تقل الوفد السوري الرسمي من جنيف ونقلت مقتطفات منه الإخبارية السورية "إذا كان الطرف الآخر يحمل أوهام أن هيئة الحكم الانتقالي أو الحكومة القادمة ستحد من صلاحيات الرئيس (بشار الأسد) فهو واهم".

و أضاف " نحن بلد فيه دستور ومؤسسات وحكومة ومجلس شعب ورئيس جمهورية وأي شيء يناقض دستورنا لن نقبله ". و رأى أن رفض الائتلاف المعارض للبيان الذي تقدم به الوفد الرسمي حول الإرهاب يعتبر " وصمة عار"  في جبين الطرف الآخر الذي يسمي نفسه معارضة، وقال إنهم لم يذهبوا مع الأطفال إلى مدارسهم عندما تعرضوا لقذائف الهاون.

وفي ما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات وفق الجدول الزمني الذي أعلن عنه المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، قال المعلم " الإبراهيمي حدد 10 شباط / فبراير للعودة إلى جنيف وهذا شأنه وقراره، ونحن ننتظر التوجيه، فإذا كان بالعودة سنعود، ونحن جاهزون للمحادثات من ألفها إلى يائها ".

واعتبر وزير الخارجية السوري أن الأمم المتحدة قصرت في دعوة إيران إلى مونترو كما قصرت في دعوة مكونات من المعارضة الوطنية وهيئات المجتمع الأهلي كما نصت عليه وثيقة جنيف.

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات بين السوريين في جنيف انتهت الجمعة من دون تحقيق أي تقدم على الأرض، فيما أعلن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي عن تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات في 10 شباط / فبراير.

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