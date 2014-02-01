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القوات الأفغانية تقتل وتعتقل عددا من عناصر طالبان

1/2/2014

قتل 7 مسلحين من حركة طالبان، وأصيب 4 بجروح، في عمليات مشتركة نفّذتها القوات الأفغانية، وقوات المساعدة الدولية (إيساف) أمس في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، إن قواتها نفّذت مع قوات (إيساف) عدة عمليات مشتركة بمناطق مختلفة من البلاد، وقتلت 7 مسلحين، وجرحت 4، واعتقلت 5 آخرين.

وأضاف البيان أن هذه العمليات نُفّذت بولايات كابول، ونانغارهار، وميدان وارداك، وهلمند، وكابيسا، وفرح، وبروان، وضُبطت خلالها كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ولم يتحدث البيان عن خسائر في صفوف القوى الأمنية.

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