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ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى 900 ألف شخص

1/2/2014

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان تجاوز الـ 900 ألف نازح. وقالت المفوضية في تقرير دوري السبت، إنها سجلت وصول 50 ألف نازح سوري جديد إلى لبنان خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ليبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان 902 ألف نازح. وأضافت أن 854 ألفاً من هؤلاء تم تسجيلهم لديها، فيما ينتظر 47 ألفا آخرون دورهم للتسجيل لدى المفوضية.

وقالت المفوضية في تقريرها إن " النازحين يتوزعون على مختلف المناطق اللبنانية، مشيرة إلى أنه في شمال لبنان يوجد 249 ألفا و493 نازحا، أما في البقاع (شرق) فيوجد 288 ألفا و956 نازحاً. وفي بيروت وجبل لبنان، يوجد 206 آلاف و393 نازحاً، وفي الجنوب اللبناني يوجد 109 آلاف و510 نازحين.

ولفتت المفوضية إلى أنها قدمت الرعاية الصحية والدعم النفسي لأكثر من 200 من الناجين من العنف الجنسي و الجسدي خلال كانون الثاني الماضي/يناير الماضي.

 

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