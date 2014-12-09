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وزير الدفاع الأمريكي في بغداد بزيارة مفاجئة

9/12/2014

وصل وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى بغداد الثلاثاء في زيارة مفاجئة دون إعلان مسبق وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي أول زيارة من نوعها منذ زيارة وزير الدفاع السابق ليون بانيتا قبل ثلاث سنوات.

وكان قد تحدث هيغل أمس من الكويت عن الغارات التي تشنها الولايات المتحدة مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية واصفا إياها بأنها "جهد على المدى البعيد".

وأضاف هيغل في حديثه للصحفيين أمس أنه "ستكون هناك نكسات وستكون هناك انتصارات"، وتابع "أتطلع إلى الحصول على بعض التقييمات المباشرة".

وقال إنه غير مستعد للقول إن تنظيم الدولة "على وشك الهزيمة"، لكنه أشار إلى أن المكاسب الأخيرة أعطت القوات العراقية والكردية قوة دفع جديدة.

وكان القائد العسكري الأميركي جيمس تيري الذي يشرف على جهود التحالف، قد صرح أمس من الكويت أثناء مرافقته لهيغل بأن دولا حليفة للولايات المتحدة لم يذكرها تعهدت بإرسال نحو 1500 جندي إلى العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية والكردية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ليصبح العدد الإجمالي للجنود المتواجدين 3100 متركزة مهامهم في التدريب.

ويقوم هيغل بآخر زيارة رسمية له في الخارج كوزير للدفاع، وكان قد استقال الشهر الماضي بسبب التطورات الأخيرة بحربه ضد تنظيم الدولة بعد توليه إدارة البنتاغون سنتين كاملتين

يعرف عن هيغل أنه من أشد منتقدي حرب العراق واصفاً بأنها أخطر خطأ للسياسة الخارجية الامريكية منذ حرب فيتنام

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