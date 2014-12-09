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مقاتلة الشبح الصينية الجديدة يمكنها إسقاط منافستها الأمريكية

9/12/2014
 
قال رئيس أكبر شركة لصناعة الطائرات في الصين يوم الثلاثاء إن مقاتلة الشبح الصينية الجديدة يمكنها بالتأكيد "اسقاط" غريمتها في الجو في إشارة إلى نظيرتها الأمريكية.
 
وأدلى لين تشوه مينغ رئيس شركة صناعة الطيران الصينية التي طورت الطائرة المقاتلة الشبح جيه-31 بهذا التصريح في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في).
 
وقال لين "عندما تنطلق في السماء يمكنها قطعا إسقاطها" في إشارة إلى المقاتلة إف-35 أمريكية الصنع.
 
وأكد لين على رغبة الشركة في منافسة الولايات المتحدة في الأسواق الجديدة لاسيما في الدول التي لا تبيع لها واشنطن معدات عسكرية فضلا عن الدول التي لا تتحمل ثمن المقاتلة إف-35 الأعلى سعرا.
 
وأضاف "لا سبيل أمام القوات الجوية في الجيل التالي غير القادرة على شراء إف-35 لبناء نفسها. نعتقد أن هذا الوضع يجب ألا يستمر ,"لا بد ان يكون العالم متوازنا… يجب ألا تقتصر الأشياء الجيدة على طرف واحد."
  
وكشفت الصين عن المقاتلة ذات المحركين التي طال انتظارها في معرض جوي الشهر الماضي في استعراض للقوة أثناء زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للبلاد.
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