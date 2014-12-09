البث الحي
منوعات

مخاوف أمريكية بشأن تقرير تعذيب المعتقلين في سجونها

9/12/2014

تشدد الولايات المتحدة إجراءات أمنية احترازية في سفاراتها ومنشآتها ومقارها حول العالم قبيل نشر تقرير الثلاثاء الذي من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل أساليب التحقيق التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية CIA بحق المعتقلين.

وسيأتي التقرير في نحو 480 صفحة ، من أصل 6 آلاف صفحة سرية، معداً من قبل مجلس الشيوخ حول التعذيب في السجون الأمريكية، وسيتطرق بالتفصيل للحملة التي خاضتها وكالة المخابرات المركزية ضد تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات سبتمبر2001.

ونقلاً عن قول مسؤولين أمريكيين فإن التقرير يخوض في الممارسات المتسمة بالعنف التي استخدمتها المخابرات لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم، والتي لم تأت بالنتائج المرجوة منها.

وكان الرئيس باراك اوباما قد أوقف برنامج التحقيقات في الوكالة عند توليه الحكم عام 2009، واعترف بأن بعض الأساليب في التحقيق مع معتقلي تنظيم القاعدة كانت ترقى الى تعذيب، لكن أوباما برر أساليب مسؤولي المخابرات الأمريكية بأنها جاءت تحت الضغط الكبيرلمنع تكرار هجمات سبتمبر.

وقال جوش أرنست، الناطق باسم البيت الأبيض، الاثنين إن إدارة الرئيس أوباما ترحب بنشر خلاصة التقرير، ولكنه أضاف أن نشر التقرير قد يزيد المخاطر لمصالح الولايات المتحدة في العالم، ولهذا يوضح سبب اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع الإجراءات الأمنية الضرورية قيد التنفيذ.

من جهته ، ظهر جورج بوش الابن في فضائيات عالمية ليدافع عن المخابرات الأمريكية حيث جل الاتهامات تصب خلال ولايته والتي شهدت احتجاز أكثر من 100 شخص مشتبه به.

وقال بوش لشبكة سي ان ان "نحن محظوظون بأن لدينا نسوة ورجال يعملون نيابة عنا في وكالة المخابرات المركزية. هؤلاء وطنيون ومهما يقول هذا التقرير في التقليل من أهمية خدمتهم لهذا البلد فإن التقرير يجانب الحقيقة".

وقال مايكل هايدن المدير السابق للوكالة لصحيفة نيويورك تايمز قبل نشر التقرير "لسنا هنا لندافع عن التعذيب بل لندافع عن التاريخ."

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)