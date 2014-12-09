مخاوف أمريكية بشأن تقرير تعذيب المعتقلين في سجونها

تشدد الولايات المتحدة إجراءات أمنية احترازية في سفاراتها ومنشآتها ومقارها حول العالم قبيل نشر تقرير الثلاثاء الذي من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل أساليب التحقيق التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية CIA بحق المعتقلين.

وسيأتي التقرير في نحو 480 صفحة ، من أصل 6 آلاف صفحة سرية، معداً من قبل مجلس الشيوخ حول التعذيب في السجون الأمريكية، وسيتطرق بالتفصيل للحملة التي خاضتها وكالة المخابرات المركزية ضد تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات سبتمبر2001.

ونقلاً عن قول مسؤولين أمريكيين فإن التقرير يخوض في الممارسات المتسمة بالعنف التي استخدمتها المخابرات لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم، والتي لم تأت بالنتائج المرجوة منها.

وكان الرئيس باراك اوباما قد أوقف برنامج التحقيقات في الوكالة عند توليه الحكم عام 2009، واعترف بأن بعض الأساليب في التحقيق مع معتقلي تنظيم القاعدة كانت ترقى الى تعذيب، لكن أوباما برر أساليب مسؤولي المخابرات الأمريكية بأنها جاءت تحت الضغط الكبيرلمنع تكرار هجمات سبتمبر.

وقال جوش أرنست، الناطق باسم البيت الأبيض، الاثنين إن إدارة الرئيس أوباما ترحب بنشر خلاصة التقرير، ولكنه أضاف أن نشر التقرير قد يزيد المخاطر لمصالح الولايات المتحدة في العالم، ولهذا يوضح سبب اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع الإجراءات الأمنية الضرورية قيد التنفيذ.

من جهته ، ظهر جورج بوش الابن في فضائيات عالمية ليدافع عن المخابرات الأمريكية حيث جل الاتهامات تصب خلال ولايته والتي شهدت احتجاز أكثر من 100 شخص مشتبه به.

وقال بوش لشبكة سي ان ان "نحن محظوظون بأن لدينا نسوة ورجال يعملون نيابة عنا في وكالة المخابرات المركزية. هؤلاء وطنيون ومهما يقول هذا التقرير في التقليل من أهمية خدمتهم لهذا البلد فإن التقرير يجانب الحقيقة".

وقال مايكل هايدن المدير السابق للوكالة لصحيفة نيويورك تايمز قبل نشر التقرير "لسنا هنا لندافع عن التعذيب بل لندافع عن التاريخ."