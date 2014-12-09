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لافروف: سنجهز القدرات الدفاعية لبلادنا على نحو فعال

9/12/2014

أعلن لافروف أن روسيا  ستتخذ فعلاً لضمان أمنها ضد تطوير الدرع الصاروخية الأمريكية الجاري حالياً، مؤكداً أن موسكو كانت لا تنوي التورط في سباق تسلح لكنها ستضطر لتطوير قدراتها الدفاعية.

وقال لافروف لوكالة الأنباء الروسية إن "نحذر من أننا في مرحلة معينة من تطوير نظم الدفاع الصاروخي الأمريكية سيتعين علينا اتخاذ إجراءات ملائمة لضمان أمننا"، مضيفاً  "لا نعتزم الانجرار إلى سباق تسلح مكلف لكننا سنجهزالقدرات الدفاعية لبلادنا على نحو فعال."

ونقل وزير الخارجية الروسي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير الدرع الصاروخية الأمريكية يمثل خطرا على روسيا والعالم ككل، لأنها تهدد بإخلال توازن القوى الاستراتيجي ، وأن روسيا لن تقف بشكل حيادي.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن علاقات روسيا والناتو توصف بالأسوأ منذ أيام الحرب الباردة، رغم تشديد موسكو على الحفاظ على قنوات الحوار السياسي بين الجانبين.

وأضاف لافروف أن حلف شمال الأطلسي" الناتو" يواصل تعزيز قدراته العسكرية وزيادة وجوده العسكري قرب حدود روسيا وبالتالي هذا سينتج وقف التعاون العسكري والمدني بين الناتو وموسكو بالإضافة لزيادة التوتر وتقويض الاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.

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