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تنظيم الدولة ينفذ حكم الإعدام بحق خمسة من قيادييه لانشقاقهم

9/12/2014
 

نفذ تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء حكماً بالإعدام لخمسة من قياديه لانشقاقهم عنهفي مدينة الموصل.

وأفاد سكان محليون بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" نفذ حكم الإعدام بحق  والي  الموصل السابق "معمر توحلة" بعد انشقاقه مع شقيقه المسؤول الأمني لمناطق جنوب الموصل وأعدمت أيضا ثلاثة مسؤولين أمنيين عن مناطق غربي  الموصل لانشقاقهم عن التنظيم وسلمت جثثهم جميعا إلى دائرة الطب العدلي  بالموصل , وأوضح السكان أن تنظيم الدولة أعدم الوالي والقياديين وسط مدينة الموصل وأمام جمع من الناس.

وعلى جانب آخر وصل وزير الدفاع الأمريكي المستقيل تشاك هاجل إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء (9 ديسمبر كانون الأول) بينما توسع الولايات المتحدة وجودها في الحرب ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بعد أربعة أشهر من بدء حملة الضربات الجوية في العراق.
 

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