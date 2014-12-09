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تأجيل الحوار بين طرفي الأزمة في ليبيا للأسبوع القادم

9/12/2014

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا  برنارديـنو ليون تأجيل المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة السياسية الليبية إلى الأسبوع المقبل بدلاً من الثلاثاء 9 ديسمبر.

وقال ليون أن الخريطة السياسية في ليبيا تغيّرت بعد قرار المحكمة العليا إبطال انتخابات مجلس النواب ، داعياً الأطراف للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها إن الحوارالمزمع عقده الأسبوع المقبل يهدف للتوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.

وطالبت البعثة طرفي الحوار التمسك بمصلحة البلاد لتجنّب سفك مزيد من الدماء والتعامل بروح الموضوعية والمصالحة في جولة الحوار المقبلة.

وأضافت البعثة أن جولة الحوار ستعمل على تحديد آليات لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن و منشآت الدولة كخطوة أولى.

يشار إلى أن طرفي الأزمة اللذين سيجريان الحوار الأسبوع القادم هما الممثلين في أعضاء المؤتمر العام المجتمعين في طرابلس ونواب البرلمان المنحل بطبرق.

وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر في غدامس غربي البلاد، بينما جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جولة ثانية في العاصمة طرابلس.

وقد التقى ليون أمس رئيس رئيس المؤتمر الوطني العام  نوري أبو سهمين وأعضاء آخرين، وسينتقل في وقت لاحق إلى مدينة طبرق (شرق) للقاء أعضاء من مجلس النواب المنحل المنعقد هناك.

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