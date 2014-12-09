بدء القمة الخليجية ال 35 في الدوحة

بدأت اليوم القمة الـ35 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العاصمة القطرية الدوحةوتتصدر الملفات الأمنية والعلاقات بين الدول الأعضاء ودراسة التطورات الأخيرة في المنطقة العربية، كذلك الملفات الاقتصادية جدول أعمال القمة حيث يتوقع أن يناقش انخفاض أسعار النفط وتبعاته على اقتصادات دول الخليج العربي، التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على مبيعات النفط.

وستستغرق القمة يوما واحدا حيث تبدأ باجتماع قصير لوزراء الخارجية من أجل المصادقة على القرارات التي ستعرض على الزعماء في اجتماعهم الذي سيعقد مساء في جلسة افتتاح علنية تليها جلسة مغلقة وأخرى علنية لتلاوة البيان الختامي.

ويشارك في قمة الدوحة إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تترأس بلاده القمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما يحضر القمة ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

في حين تأكد غياب سلطان عمان السلطان قابوس وسيحضر بديلاً عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

تأتي هذه القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبرالماضي.