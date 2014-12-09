البث الحي
منوعات

الجيش النيجيري يقتل 27 من جماعة بوكو حرام

9/12/2014

قالت وزارة الدفاع النيجيرية يوم الثلاثاء أن الجيش قتل 27 عنصرا من جماعة بوكو حرام الإرهابية  كجزء من  الجهود المبذولة لإعادة السيطرة على شمال شرق البلاد الذي يشهد اضطرابات. 

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجنود اشتبكوا مع المتمردين في غابات  بالمو وليم  وهيلدي في ولاية بورنو ولم تحدد  الوزارة مكان  وقوع القتال ,وأضافت أن ستة جنود جرحوا أثناء الاشتباكات.
ووفقا لوزارة الدفاع فقد "تم مصادرة دراجات نارية، والمئات من طلقات الذخيرة وأقواس وسهام من الإرهابيين الفارين".
وقالت الوزارة انها استعادت مؤخرا بلدتي موبي في ولاية أداماوا وأشاكا  في ولاية جومبي على التوالي، واللتان كانتا تحت سيطرة بوكو حرام.
ورسخت المجموعة الإرهابية قبضتها في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة، حيث استولت على بلدات جوزا ودمسق وباما وجمبورو-نجالا وديكوا  ومافا وكذلك بعض القرى المحيطة بها، وتقع كلها في ولاية بورنو.
وجماعة بوكو حرام – التي تعني "التعليم الغربي  حرام" – متهمة بقتل  أكثر من 3500 شخص في شمال نيجيريا خلال هذا العام وحده.
وعندما شنت بوكو حرام أول هجماتها في عام 2009، كانت تستهدف أساسا  المسيحيين، وذلك كجزء من حملتها لإقامة دولة إسلامية.
ومنذ منتصف عام 2013، ركزت بوكو حرام هجماتها على قوات الأمن الحكومية  وكذلك على المدنيين من المسيحيين والمسلمين في منازلهم والمستشفيات والأسواق والمدارس.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)