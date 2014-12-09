الجيش النيجيري يقتل 27 من جماعة بوكو حرام

قالت وزارة الدفاع النيجيرية يوم الثلاثاء أن الجيش قتل 27 عنصرا من جماعة بوكو حرام الإرهابية كجزء من الجهود المبذولة لإعادة السيطرة على شمال شرق البلاد الذي يشهد اضطرابات.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجنود اشتبكوا مع المتمردين في غابات بالمو وليم وهيلدي في ولاية بورنو ولم تحدد الوزارة مكان وقوع القتال ,وأضافت أن ستة جنود جرحوا أثناء الاشتباكات.

ووفقا لوزارة الدفاع فقد "تم مصادرة دراجات نارية، والمئات من طلقات الذخيرة وأقواس وسهام من الإرهابيين الفارين".

وقالت الوزارة انها استعادت مؤخرا بلدتي موبي في ولاية أداماوا وأشاكا في ولاية جومبي على التوالي، واللتان كانتا تحت سيطرة بوكو حرام.

ورسخت المجموعة الإرهابية قبضتها في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة، حيث استولت على بلدات جوزا ودمسق وباما وجمبورو-نجالا وديكوا ومافا وكذلك بعض القرى المحيطة بها، وتقع كلها في ولاية بورنو.

وجماعة بوكو حرام – التي تعني "التعليم الغربي حرام" – متهمة بقتل أكثر من 3500 شخص في شمال نيجيريا خلال هذا العام وحده.

وعندما شنت بوكو حرام أول هجماتها في عام 2009، كانت تستهدف أساسا المسيحيين، وذلك كجزء من حملتها لإقامة دولة إسلامية.

ومنذ منتصف عام 2013، ركزت بوكو حرام هجماتها على قوات الأمن الحكومية وكذلك على المدنيين من المسيحيين والمسلمين في منازلهم والمستشفيات والأسواق والمدارس.