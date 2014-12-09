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أسعار النفط تواصل انخفاضها دون 63 دولارا

9/12/2014

سجلت أسعار النفط العالمية مستويات متدنية قياسية جديدة دون حاجز سبعين دولاراً للبرميل لتصل مجدداً إلى أدنى مستوى لها في خمسة أعوام خلال التعاملات الآسيوية.

 وتوقع متعاملون أن تواصل الأسعار هبوطها جراء تخمة المعروض وتراجع الطلب. 

فقد هبط خام القياس العالمي مزيج برنت الى ادنى مستوياته في خمس سنوات مخترقا مستويات 66 دولارا للبرميل بعد ان فقد يوم الاثنين 4% من قيمته في ظل مخاوف بشان تعمق تخمة المعروض.

فيما خسر الخام الأمريكي أكثرمن ثلثي الدولار ليصل إلى 63 دولارا للبرميل.

وكانت مصادر نفطية خليجية توقعت الأثنين استقرار الاسعار عند 65 دولارا للبرميل خلال الستة الى السبعة أشهر القادمة كمؤشر على استعداد المنتجين الخليجيين لمواجهة تراجع الاسعار

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