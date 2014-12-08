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ريابكوف: عقوبات أمريكا تهدف لتغيير السلطة في روسيا

8/12/2014
نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف الاثنين إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إسقاط الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونسبت وكالة (ايتار تاس) الروسية للأنباء إلى ريابكوف قوله في جلسة لمجلس النواب (الدوما) "لا يخفى على أحد أن هدف العقوبات هو خلق ظروف اجتماعية واقتصادية لتغيير السلطة في روسيا".

وأضاف سيرغي أن التغلب على تأثير الأزمة في أوكرانيا سيحتاج لسنوات بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاعات المال والدفاع والطاقة الروسية، فضلا عن بعض الشخصيات الروسية.

كما اتهم ريابكوف واشنطن بمحاولة الوقيعة بين روسيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة وقال إن هذه الجهود كانت تجري على قدم وساق في أوكرانيا هذا العام.

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