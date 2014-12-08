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روسيا: ملتزمون بمحادثات الهدنة في أوكرانيا

8/12/2014

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال مساعد كبير بالكرملين يوم الاثنين إن روسيا ملتزمة بإجراء جولة أخرى من المحادثات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء هذا الأسبوع لانهاء العنف في شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن المحادثات قد تجرى بمشاركة كييف وموسكو وممثلين عن الانفصاليين المؤيدين لروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال يوري أوشاكوف كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين إن روسيا مستعدة "لفعل أي شيء لعقد اجتماع مجموعة الاتصال في مينسك هذا الأسبوع. أعتقد أنه سيعقد."

في سياق أخر، استعرضت روسيا أنظمة دفاعها الصاروخية المتنقلة في وسط موسكو الاثنين في إبراز لقوتها العسكرية وسط التوترات مع الغرب بسبب أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن بلاده لديها من الموارد والعزم ما يجعلها تحمي نفسها ممن قال إنهم أعداء يسعون لتمزيقها.

وظهر نظاما الدفاع الجوي إس-400 تريومف (النصر) وبانتسير-إس1 على شاحنات عسكرية لونها أخضر داكن كما ظهرت محطة الرادار كاستا خارج مسرح الجيش الروسي الضخم في العاصمة موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المعدات عرضت في الذكرى السنوية المئة لتشكيل قوات الدفاع الجوي الروسية.

وعبر الغرب عن قلق متزايد إزاء ما يقول إنه استعراض للقوة العسكرية من جانب روسيا بما في ذلك تكثيف النشاط الجوي حول أوروبا وتعزيز القوات العسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في مارس آذار.

واتهمت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وواشنطن روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا الأمر الذي تسبب في أسوا مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة

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