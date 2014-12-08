السفارة الكندية تعلق خدماتها في القاهرة

إجراءات أمنية في مصر

أفاد مسؤول بالسفارة الكندية في العاصمة المصرية القاهرة -ردا على هاتف الطواريء- أن السفارة أغلقت الاثنين حتى إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية. وتعد هذه ثاني بعثة دبلوماسية تعلق خدماتها بعد السفارة البريطانية.

وورد في رسالة نشرتها السفارة الكندية على موقعها على الإنترنت أن "القدرة على تقديم خدمات قنصلية ربما تكون محدودة أحيانا ولفترات قصيرة بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة."

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أنها ستواصل الاثنين ولليوم الثاني على التوالي تعليق خدماتها العامة. وأشارت أن مكتب القنصلية العامة بالإسكندرية يعمل بشكل طبيعي.

وأوضح السفير جون كاسن إلى أن الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة معلقة في الوقت الحالي. مضيفا أن القرار اتخذ "لضمان أمن السفارة وموظفيها".

وقال كاسن، "من الهام أن يعلم الرعايا البريطانيون أن هذه الخطوة لن تؤثِّر على نصائح السفر البريطانية العامة المتعلِّقة بالرعايا البريطانيين في مصر"، كما أننا نعمل على إعادة كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، كانت أستراليا قد جددت نصيحتها بخصوص السفر إلى مصر في السادس من ديسمبر/كانون الأول، بعدما أشارت تقارير في بداية الشهر إلى أن مخططات "لشن هجمات على مواقع سياحية ومقار وزارات وسفارات في القاهرة".

وقالت السفارة الكندية "مازلنا ننصح بعدم السفر لأي غرض إلى محافظة شمال سيناء. ونواصل إسداء النصح للأستراليين بإعادة النظر في حاجتهم للسفر إلى أماكن أخرى في مصر نظرا لاستمرار التوترات السياسية والتهديد بوقوع هجمات إرهابية".