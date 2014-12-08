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الريال قد يدخل سوق الانتقالات الشتوية بعد إصابة رودريغيز

8/12/2014

جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن ناديه قد يدخل سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل وسط اهتمام بضم لوكاس سيلفا لاعب كروزيرو ضمن لاعبين آخرين بعد إصابة صانع اللعب جيمس رودريغيز. وأظهرت الفحوص إصابة رودريجيز خلال مواجهة سيلتا فيغو السبت الماضي بشد في عضلات الساق ليخرج على الأرجح من تشكيلة ريال في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأكد أنشيلوتي أن ريال قد يبحث عن لاعب وسط جديد لتعويض غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة. ومن المنتظر أن يغيب لوكاس مودريتش لاعب الوسط حتى فبراير شباط المقبل بسبب الإصابة بينما تحوم شكوك حول موقف سامي خضيرة بعد تعرضه لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة في كأس الملك الأسبوع الماضي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل استضافة لودوغوريتس البلغاري في دوري الأبطال يوم الثلاثاء "سننتظر انتهاء فترة عيد الميلاد وحينها ستصبح الأمور أكثر وضوحا فيما يتعلق بفترة تعافي مودريتش وخضيرة." وأضاف "وبعد ذلك سنأخذ قرارنا.. بالفعل نحن مهتمون باللاعب لوكاس سيلفا لكنه ليس اللاعب الوحيد."

وخرج رودريغيز في بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز ريال 3-صفر على سيلتا فيغو وقال بطل أوروبا بموقعه على الإنترنت الاثنين إن اللاعب يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى.

وأضاف أنشيلوتي أن "الإصابة بسيطة" وربما يتمكن اللاعب الكولومبي من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية في 20 ديسمبر كانون الأول الجاري في المغرب.

وسيخوض ريال مباراته في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية يوم 16 ديسمبر كانون الأول أمام كروز أزول المكسيكي أو وسترن سيدني واندرارز الأسترالي. وقال أنشيلوتي "ليس لدينا فترة طويلة لكنه ربما يعود لخوض النهائي وسنرى ما سيحدث."

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