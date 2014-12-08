البث الحي
منوعات

أمريكا تواجه ضغوطا لنزع أسلحتها النووية في اجتماع فيينا

8/12/2014

إنطلاق صاروخ من غواصة

شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا للمرة الأولى الاثنين في مؤتمر دولي بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية ويتوقع ان تواجها ضغوطا لعمل المزيد للتخلص من ترسانتيهما النوويتين. وقاطعت روسيا وفرنسا والصين الاجتماع الذي يستمر يومي الثامن والتاسع من ديسمبر كانون الاول. وتنتقد كثير من الدول المشاركة البالغ عددها 157 دولة ما ترى انه تحرك بطيء للغاية نحو نزع الأسلحة النووية.

يأتي هذا المؤتمر وهو الثالث في سلسلة بدأت عام 2013 وسط حديث عن حرب باردة جديدة بين الغرب وروسيا بشأن أزمة أوكرانيا أكد خلاله الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح على الترسانة النووية لدى موسكو.

وقالت الولايات المتحدة في الشهر الماضي وهي تفسر قرارها بالذهاب الى فيينا انها خلصت إلى "وجود امكانية حقيقية لإجراء تواصل بناء مع المشاركين في المؤتمر "لكنها أضافت انها لن تدخل في مفاوضات تتعلق بنزع التسلح في الاجتماع.

وقال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس إن حضور دولتين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو "أول نجاح" للمؤتمر مضيفا ان "الوقت حان للانتقال من الكلمات الى الافعال."

وبموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1970 اتفقت الدول الخمس المعترف بأن لديها أسلحة ذرية على العمل نحو التخلص من القنابل التي لديها بينما تعهدت الدول التي لا تمتلك هذه الاسلحة بعدم السعي لامتلاكها. ومن المقرر مراجعة المعاهدة في مؤتمر يعقد عام 2015.

ويقول منتقدون ان التركيز على تلبية الهدف من حظر انتشار الاسلحة النووية كان اكبر من حمل الدول الخمس الكبرى على الوفاء بالجزء الخاص بها في الاتفاق. وتقول الدول الخمس ان تقدما كبيرا تحقق بالفعل حيث أصبح المخزون أقل بكثير من أي وقت مضى في النصف قرن المنصرم.

وقال مسؤول أمريكي في الاسبوع الماضي إنه تم خفض الترسانة الذرية الامريكية بنسبة 85 في المئة من ذروتها في الحرب الباردة إلى 4800 سلاح. لكن روز جوتيمويلر وكيلة وزارة الخارجية للحد من التسلح قالت "مازال هذا الرقم كبير جدا ونحن نعرف ذلك."

وقالت رئيسة نزع التسلح بالأمم المتحدة انجيلا كين ان دولا ليست لديها قنابل نووية "أصبحت تشعر باستياء على نحو متزايد" من عدم اجراء مفاوضات لنزع التسلح. وقالت لرويترز انه يبدو ان الدول التي لديها أسلحة "لا تعتبر حقا ان معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التزام بنزع الاسلحة".

ولم توقع باكستان أو الهند اللتان تملكان أسلحة نووية على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وحضرت الدولتان محادثات فيينا وكذلك إيران التي ترفض اتهامات الغرب بأنها تريد صنع قنبلة نووية. ولم تحضر المحادثات اسرائيل التي يعتقد انها الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها ترسانة نووية ولم توقع على المعاهدة.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)