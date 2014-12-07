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وزير الدفاع التونسي يؤكد استعداد القوات لكل الاحتمالات

7/12/2014

قال وزير الدفاع الوطنى التونسى غازى الجريبى ان الوضع على الحدود التونسية مع ليبيا مطمئن حاليا بفضل حالة التأهب واليقظة التامة وجاهزية وحدات الجيش وقوات الأمن الداخلي.
وأوضح الجريبى في تصريح اليوم خلال تفقده معبر رأس جدير أن القوات العسكرية والأمنية المنتشرة في المنطقة مستعدة لكل الاحتمالات.
وأشار الى أنه تم تعزيز التواجد العسكرى في المنطقة الحدودية بكافة المعدات الضرورية لحماية الوطن وسيادته مشددا على أن الوحدات العسكرية والامنية مستعدة لكل السيناريوهات.
وأكد تأهب القوات الامنية والعسكرية للتفاعل مع كل التطورات والتصدى لاحتمالات تسلل إرهابيين ، واتخاذ الإجراءات التى تتلاءم والظروف المحيطة.
واستبعد اغلاق معبر رأس جدير الحدودى في الوقت الراهن نتيجة استقرار الوضع ، وفي حال عدم تطور الأوضاع نحو الأسوأ ، معتبرا أن التفكير في إقامة المخيمات أمر غير وارد فى الوقت الراهن.
وأشار الى أن خلية الأزمة ستجتمع خلال الساعات القادمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء التداعيات المحتملة لتطور الوضع فى ليبيا.

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