مسلحون يفتحون النار على مخيم للاجئين السوريين في لبنان

قالت مصادر أمنية الأحد، إن مسلحين لبنانيين فتحوا النار على خيام لاجئين سوريين في شمال لبنان وأحرقوها فأصابوا لاجئين اثنين وذلك بعد يومين من مقتل جندى لبناني على أيدي مسلحين سوريين مما أثار موجة غضب في البلاد.

ويعانى لبنان من أعلى تركيز في العالم من اللاجئين السوريين لكل نسمة علي مستوي العالم بمعدل واحد بين كل أربعة سكان ويعيش الكثير منهم في المناطق الفقيرة.

وتصاعد الاستياء من اللاجئين السوريين وسط اتهامات بأنهم يخبئون مسلحين في مخيماتهم لشن الهجمات علي الجيش اللبناني.

وذكرت المصادر الأمنية أن المسلحين مجهولون لكنهم شبان من بلدة مشحة اللبنانية الشمالية بمحافظة عكار حيث وقع الهجوم.