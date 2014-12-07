كيرى يدعو للسماح بالوصول للصحفي المسجون في طهران

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيري الأحد، إنه ينبغى السماح بوصول محام إلى الصحفي الأمريكي المسجون في طهران وزيارته من قبل ممثل قنصلي.

وأضاف كيرى في بيان "جايسون لا يشكل أى تهديد للحكومة الإيرانية أو الأمن القومى الايراني". وأضاف "ندعو الحكومة الإيرانية لإسقاط أي وكل الاتهامات الموجهة ضد جايسون وإطلاق سراحه فورا حتي يمكنه العودة لعائلته".

ووصف كيري عدم السماح بوصول محام إلى جايسون يعد انتهاكا لقوانين إيران نفسها. وقال أيضا إنه ليست هناك اتهامات محددة ضد ريزايان وتم رفض طلب قدم مؤخرا لإطلاق سراحه بكفالة.

ولفت كيري إلى أن القانون الدولي يقتضي السماح بوصول مسئول قنصلي إلى رضيان.

وقال كيري إن هناك مخاوف من ألا يتلقى رضيان رعاية مناسبة في محبسه، مضيفا أنه أثار القضية خلال محادثاته المباشرة الأخيرة مع مسئولين إيرانيين.

واحتجز رضيان وزوجته يجانه صالحي سويا في يوليو الماضى على خلفية اتهامات بالتجسس. وأطلق سراح صالحي في أكتوبر الماضى بكفالة