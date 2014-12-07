ريال مدريد يعزز صدارته في الدوري الإسباني

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة للمرة 23 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليقود ريال مدريد للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه سيلتا فيغو السبت.

وعزز ريال مدريد بطل أوروبا رقمه القياسي من الانتصارات المتتالية في كافة المسابقات التي يشارك فيها إلى 18 مباراة، ليعادل إنجاز غريمه التقليدي برشلونة.

وتجاوز رونالدو بهذا الهاتريك إنجازات لاعبين سابقين بارزين مثل، ألفريدو دي ستيفانو من ريال مدريد وتيلمو زارا مهاجم أتليتيك بيلباو.

كما أن البرتغالي يتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي المهاجم الحالي لبرشلونة والذي سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة 20 مرة في الدوري الإسباني.

وقال سيرجيو مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس "الإحصاءات المتعلقة برونالدو مجنونة".

ويملك ريال مدريد 36 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على أتليتيكو، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن الصدارة قبل استضافة جاره إسبانيول الأحد.