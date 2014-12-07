تركيا تفتتح معبرا جديدا في ريف إدلب الغربي

افتتحت السلطات التركية معبرا جديدا على الحدود مع سوريا، عند قرية خربة الجوز في ريف إدلب الغربي، قريبا من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية، حيث خصصته لدخول الأفراد والنازحين من سوريا بمعدل خمسين شخصا يوميا وذلك عبر البطاقة التركية التي تمنح للنازحين السوريين داخل تركيا.

وأوضح مسعود بولات من إدارة إقليم هاتاي الذي يتبع له المعبر، أن تشغيل المعبر في هذه المنطقة يأتي لاختصار المسافة على النازحين من أبناء ريف إدلب الغربي الراغبين في دخول تركيا.

وأشار بولات إلى أن الغاية الأساسية لافتتاح المعبر تتمثل في السماح بنقل جرحى قصف النظام والاشتباكات بالسرعة الممكنة، لافتا إلى أن المصابين في هذه المنطقة يضطرون لقطع مسافة طويلة إلى معبر باب الهوى للوصول إلى المستشفيات التركية.