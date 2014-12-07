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تركيا تفتتح معبرا جديدا في ريف إدلب الغربي

7/12/2014
معبر باب الهوى الحدودي

افتتحت السلطات التركية معبرا جديدا على الحدود مع سوريا، عند قرية خربة الجوز في ريف إدلب الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية.

خُـصص المعبر لدخول الأفراد والنازحين من سوريا بمعدل خمسين شخصا يوميا بواسطة بطاقة التركية تمنح للنازحين السوريين داخل تركيا ، ولم تحدد عدد المسموح بعبورهم باتجاه سوريا برقم محدد.

وقال مسعود بولات من إدارة إقليم هاتاي الذي يتبع له المعبر، إن تشغيل المعبر في هذه المنطقة يأتي لاختصار المسافة على النازحين من أبناء ريف إدلب الغربي الراغبين في دخول تركيا.

وأضاف أن الغاية الأساسية منه الإسراع بنقل جرحى قصف النظام والاشتباكات لعلاجهم, لافتا إلى أن المصابين في هذه المنطقة يضطرون لقطع مسافة طويلة إلى معبر باب الهوى للوصول إلى المستشفيات التركية.

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