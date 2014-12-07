بكين ترفض ضغوط الفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي (رويترز) شجبت الصين الأحد الضغوط التي تمارسها الفلبين بلجوئها إلى التحكيم الدولي في شأن مياه متنازع عليها بين الدولتين، ورفضت بكين مرة أخرى المشاركة في التحكيم قبل أسبوع من مهلة نهائية للرد على الدعوى.

وأفردت بكين في تقرير لها أسباب رفضها للولاية القضائية لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في الدعوى التي أقامتها الفلبين العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، أن الهدف الأساسي هو البحث عن حل سلمي لقضية بحر الصين الجنوبي، وأضافت الوزارة أنه وبدلا من ذلك كان اللجوء إلى التحكيم لممارسة الضغط السياسي على الصين لإنكار حقوق الصين المشروعة في بحر الصين الجنوبي.

وقال رئيس إدارة الشؤون القانونية والمعاهدات في وزارة الخارجية الصينية، إن توقيت التقرير ليس له علاقة بالمهلة، وإن الإدارةاستغرقت وقتا لإعداد حجج الصين في عدم المشاركة في التحكيم.

واتهم الفلبين بالكذب حينما قالت إنها ناقشت التحكيم مع الصين، وبالتقاعس في الرد على اقتراحات الصين بإجراء حوار.

وتزعم بكين السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وترفض مزاعم بالسيادة على أجزاء منه من جانب فيتنام، والفلبين، وتايوان، وماليزيا، وبروناي.

وترفض الصين دوما اللجوء إلى التحكيم، وتصر على أنها ستحل النزاعات بصورة ثنائية، كما أمهلت المحكمة بكين حتى 15 ديسمبر كانون الأول للرد على الدعوى.