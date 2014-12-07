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التلفزيون السوري: إسرائيل تقصف أهدافا قرب العاصمة دمشق

7/12/2014

صور للتلفزيون السوري لما قال إنها غارات إسرائلية

قال التلفزيون السوري الأحد إن مقاتلات إسرائيلية قصفت مناطق قرب مطار دمشق الدولي وفي بلدة الديماس قرب الحدود مع لبنان. وقصفت إسرائيل سوريا عدة مرات منذ بداية الصراع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام مما أدى إلى تدمير أسلحة مثل الصواريخ التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها كانت متجهة إلى جماعة حزب الله في لبنان.

وأضاف التلفزيون السوري في بيان "ارتكب العدو الإسرائيلي عدوانا آثما على سوريا عبر استهداف منطقتين آمنتين في ريف دمشق في كل من الديماس وقرب مطار دمشق الدولي المدني ولا خسائر بشرية." في حين وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لن يعلق على "التقارير الأجنبية".

وقال سكان في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة ونشر نشطاء بالمعارضة صورا على الانترنت لدخان طائرات في السماء ونيران ناجمة عن انفجارات . وقالت القيادة العامة بالجيش السوري في التلفزيون الرسمي إن هناك "خسائر مادية في بعض المنشآت". وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يصب في مصلحة تنظيم القاعدة.

وتقع منطقة الديماس الجبلية إلى الشمال الغربي من العاصمة وتخضع لسيطرة الحكومة وقريبة من عدة منشآت عسكرية.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه تم سماع دوي عشرة انفجارات قرب الديماس. وأضاف أن صاروخا أصاب مخزنا للاستيراد والتصدير في مطار دمشق الدولي.

 

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