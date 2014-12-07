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الأهلي المصري بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية

7/12/2014
 
نادي القرن يعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالألقاب القارية في العالم

توج الأهلي المصري بطلا للكونفدرالية الأفريقية" للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ كرة القدم المصرية، عقب فوزه الصعب بهدف نظيف على ضيفه "سيوي سبور" بطل ساحل العاج في إياب نهائي الكأس السبت بالقاهرة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بفضل رأسية نجمه عماد متعب الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة أبيدجان قد انتهى بفوز "سيوي سبور" بهدفين لهدف، ليفوز الأهلي بفارق الأهداف خارج الأرض.

وعزز نادي القرن في أفريقيا بهذا الانتصار رقمه القياسي كأكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب القارية  ، بعدما رفع رصيده من البطولات الدولية إلى عشرين لقبا، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه فريقي ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني اللذين حصل كل منهما على 18 لقبا.

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