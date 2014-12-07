أوباما:نحتاج وقتا طويلا لمعالجة العنصرية في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا ويتطلب يقظة لمعالجة مشكلات "عميقة الجذور" مثل العنصرية والتحيز، مضيفا" أن مكاسب قد تحققت، وهذا يمنح الأمل في مزيد من التقدم.

وأضاف الرئيس الأمريكى في مقابلة مع محطة تليفزيون بى إي تي، إنه ينصح الشباب الأمريكي بأن يكون "رصينا" وأن لا يستسلم "عندما لا تتمكن من قطع الطريق بأكمله".

والتقي أوباما مع نشطاء الحقوق المدنية الشباب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، ويقول إنه قال لهم إنه بقدر ما كانت بعض الحوادث الأخيرة مؤلمة، "فلا يمكننا المساواة بين ما يحدث الآن وبين ما كان يحدث قبل 50 عاما.