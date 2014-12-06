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"تنظيم الدولة" يقتحم مطار دير الزور العسكري

6/12/2014
مطار دير الزور العسكري في سوريا – أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "تنظيم الدولة" اقتحم فجر السبت مطار دير الزور العسكري، ويخوض معارك عنيفة داخله ضد قوات النظام السوري.

وقال المرصد للوكالة الفرنسية "اقتحم تنظيم الدولة الإسلامية فجرا مطار دير الزور العسكري وتقدموا في أجزاء منه وتدور معارك عنيفة بينهم وبين القوات النظامية الموجودة داخل المطار".

ويأتي اقتحام بعد عملية تفجير نفذها انتحاري من تنظيم الدولة "في بوابة المطار الرئيسية، بعد قصف عنيف ومكثف بالمدفعية وراجمات الصواريخ من التنظيم على تمركزات لقوات النظام في المطار"، حسب المرصد.

وأعلن المرصد أن تنظيم الدولة تمكن "من السيطرة على كتيبة الصواريخ الواقعة جنوب شرق المطار" على تلة ملاصقة له من جهة الجنوب.

وأوضح المرصد السوري بحسب إحصاءاته إلى أن التنظيم بدأ الهجوم الأخير على المطار الأربعاء الماضي، وأسفر حتى فجر اليوم عن مقتل 111 مقاتلا من الطرفين، 60 عنصرا منهم تابعا لتنظيم الدولة و 51 من قوات النظام السوري وقوات الدفاع الوطني الموالية لها.

ويعد مطار دير الزور العسكري "الشريان الغذائي الوحيد" المتبقي للنظام في المنطقة الشرقية، بحسب المرصد. ويستخدم كذلك لانطلاق الطائرات الحربية والمروحية في تنفيذ غارات على مواقع التنظيمات ومناطق خاضعة لمقاتلي المعارضة في أنحاء عدة من سوريا.

ويسيطر "تنظيم الدولة" على مجمل محافظة دير الزور الحدودية مع العراق منذ الصيف الماضي، باستثناء المطار، وحوالى نصف مدينة دير الزور.

وأفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة منذ صباح الأربعاء في مدينة دير الزور بين الطرفين.

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