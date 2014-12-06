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الداخلية: مجموعة من الألتراس تقتحم أستاد القاهرة

6/12/2014
 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن مجموعة من أعضاء رابطة مشجعي الأهلي (ألتراس أهلاوي) اقتحمت أستاد القاهرة مستخدمين سيارة نقل، وذلك قبل ساعات من موعد انطلاق لقاء العودة في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين الأهلي وسيوي سبور العاجي في ولاحق السبت.

وجاء في بيان الداخلية المصرية أن نحو "ألفي شخص دخلوا إلى مدرجات الأستاد قبل انتظام خدمات تأمين الاستاد".

وأضاف البيان أنه "جاري إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف خشية إندساس عناصر من مثيرى الشغب بينهم".

وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء عبد الفتاح عثمان إنه تم إخراج المقتحمين من الاستاد بعد اقناعهم بذلك "وأن قوات الأمن بدأت في تمشيط الاستاد وتأمينه استعدادا للمباراة".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المسؤول الأمني قوله "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيارة المستخدمة فى اقتحام الاستاد، وكذلك قائد السيارة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله".

وكان الفريق العاجي فاز 2-1 في ابيدجان في لقاء الذهاب السبت الماضي.

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