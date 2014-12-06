الجارديان: إيران تؤكد شن غارات جوية في العراق

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مسؤولا إيرانيا أكد أن بلاده شنت غارات جوية في العراق استهدفت مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية؛ بناء على طلب السلطات العراقية.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور قوله إن الضربات لم تكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تشن حملة جوية أيضا على التنظيم المتشدد الذي بسط سيطرته على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق.

ونقلت الصحيفة عن رحيم بور قوله في مقابلة معه في لندن أن الغرض من الغارات كان "الدفاع عن مصالح أصدقائنا في العراق". موضحا أنه "لم يكن لدينا أي تنسيق مع الأمريكيين"، وأن التنسيق كان فقط مع الحكومة العراقية. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني أن أي عملية عسكرية لمساعدة الحكومة العراقية تجري بناء على طلبها.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني مشاركة بلاده في الغارات الجوية بمحافظة ديالى العراقية على الحدود مع إيران في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وكان مسؤول إيراني نفى يوم الأربعاء شن إيران أي غارات من هذا النوع.

وتعيش في ديالى أعراق مختلفة وكان الجيش العراقي نجح بدعم من قوات البشمركة الكردية والميليشيات الشيعية في طرد مقاتلي تنظيم الدولة من عدة بلدات وقرى في المحافظة الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأربعاء إنه ليس لديه علم بأي غارات جوية إيرانية. وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم السبت في مؤتمر أمني بالبحرين إن الأمر غير مؤكد بنسبة مئة في المئة.

ونقلت جارديان عن رحيم بور قوله "لن نسمح للأوضاع في العراق بالتردي إلى مستوى ما يحدث في سوريا وتسبب فيه اللاعبون الأجانب" في إشارة إلى الصراع السوري الممتد منذ ثلاث سنوات حيث تدعم إيران الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة مقاتلي المعارضة ومن بينهم تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال رحيم بور إن إيران تساعد أيضا القوات الكردية في شمال العراق لكنه كرر نفي طهران وجود أي قوات برية إيرانية في العراق. وأضاف "إنه وجود استشاري فحسب. لا حاجة لإرسال قوات إيرانية إلى العراق فهناك ما يكفي من القوات العراقية والكردية هناك."